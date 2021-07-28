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تفاصيل نشوب حريق في مصنع منسوجات بشبرا الخيمة (صور)

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 07:54 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تكثف أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية، من جهودها للسيطرة على حريق اندلع في شركة للجوارب والمنسوجات بشارع السلام في عزبة الجوهري أمام كوبري الخشب بشبرا الخيمة.

وقال مصدر أمني بالقليوبية، إن الحريق اندلع في الدور الأرضي والأول علوي ونتج عنه التهام جميع محتويات الشركة، ولا يوجد خسائر في الأرواح.

وأضاف المصدر، أنه مازل العمل مستمر لإخماد الحريق ووجود سيارات إسعاف في موقع الحريق وجرى الدفع 5 سيارت إطفاء حتى الآن، وجاري حصر حجم الخسائر.
تفاصيل نشوب حريق في مصنع منسوجات بشبرا الخيمة (صور)
تفاصيل نشوب حريق في مصنع منسوجات بشبرا الخيمة (صور)
تفاصيل نشوب حريق في مصنع منسوجات بشبرا الخيمة (صور)
تفاصيل نشوب حريق في مصنع منسوجات بشبرا الخيمة (صور)
تفاصيل نشوب حريق في مصنع منسوجات بشبرا الخيمة (صور)
تفاصيل نشوب حريق في مصنع منسوجات بشبرا الخيمة (صور)
تفاصيل نشوب حريق في مصنع منسوجات بشبرا الخيمة (صور)
تفاصيل نشوب حريق في مصنع منسوجات بشبرا الخيمة (صور)

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