رئيس اللجنة العلمية لزمالة الأمراض العصبية يشهد افتتاح وحدة السكتة الدماغية بالتأمين الصحى بالفيوم



شهد الدكتور حاتم محمد جمال الدين، وكيل الوزارة افتتاح وحدة السكتة الدماغية بمستشفى التأمين الصحى، وذلك بحضور الدكتور سيف عبدالشكور، مدير فرع هيئة التامين الصحى بالفيوم، إجراء أول عمليتى قسطرة مخية لرجلين إجراهما الدكتور احمد البسيونى، استاذ المخ والأعصاب والقسطرة المخية بكلية الطب بجامعة عين شمس ورئيس اللجنة العلمية للزمالة المصرية فى الأمراض العصبية فى حضور الدكتورسيد صبحى، رئيس قسم المخ والأعصاب بكلية الطب بجامعة الفيوم، والدكتور محمد عبد العزيز، مدير مستشفى التامين الصحى والدكتورمصطفى عبد الحفيظ، رئيس قسم المخ والأعصاب بمستشفى الفيوم العام ومدير وحدة السكتة الدماغية بالتأمين الصحى بالفيوم.



وأضاف الدكتور سيف بأن انشاء هذه الوحدة يعد إضافة جديدة لخدمات التأمين الصحى وتخفيفا على مرضى الفيوم وستضاف خدمات جديدة قريبا ان شاء الله.



وأضاف الدكتور مصطفى بأن قسم أمراض المخ والأعصاب بالتأمين الصحى يشتمل على وحدة السكتة الدماغية والقسم الداخلى بالاضافة الى اجراء القسطرة المخية وستكون هناك لستة قسطرة اسبوعية او نصف شهرية حسب الحالات.



وبالنسبة للمبادرة الرئاسية لضمور العضلات فانها للاطفال من عمر يوم وحتى 6 شهور فقط ويتم استقبالهم بعيادة المخ والأعصاب بمجمع التامين الصحى بجوار مدرسة عزة زيدان بالكيمان ويتولى الدكتوراسلام ربيع، مدير مستشفى الأطفال الجامعى واستشارى أمراض مخ وأعصاب الأطفال الكشف على الأطفال المصابين بالضمور.

