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نجم برشلونة يحسم مصيره من الرحيل

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 08:02 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت وسائل إعلام إسبانية أن برشلونة الإسباني تلقى 3 عروض من أجل التعاقد مع أحد نجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار الإعلامي الإسباني توني خوان مارتي إلى أن برشلونة تلقى في الأيام الأخيرة اتصالات من بروسيا دورتموند الألماني وآرسنال الإنجليزي وموناكو الفرنسي من أجل التعاقد مع ديست.

وأكد توني خوان مارتي أن بعض هذه الأندية عرض على النجم الأمريكي راتبا أعلى مما يتقاضاه في النادي الكتالوني.

وأوضح توني خوان مارتي أنه وفقاً لمارتي فإن رد ديست على هذه العروض كان واضحاً بأنه يُفكر فقط بالنجاح مع برشلونة.

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