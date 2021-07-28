كارتيرون ينتقد باتشيكو بسبب ثنائي الزمالك

انتقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الفريق السابق بسبب عدم منح الفرصة للثنائى حسام أشرف وأسامة فيصل، رغم تألقهما تحت قيادته فى الولاية الأولى.





وأكد "كارتيرون" أن عدم منح باتشيكو الفرصة للثنائي حسام أشرف وأسامة فيصل للمشاركة في مباريات الفريق تسبب في تراجع مستوى اللاعبين وعدم الاستفادة منهما في الوقت الحالي لعدم جاهزيتهما بدنيا وفنيا بالشكل المطلوب.





وكان يعتمد كارتيرون على الثنائي في مباريات الزمالك خلال ولايته الأولى ولكن بعد رحيله وتولي باتشيكو قيادة الفريق خرج اللاعبين من حساباته الفنية تماما مما أثر بشكل سلبي على أدائهما مع الفريق في الوقت الحالي.





وقرر الفرنسى باتريس كارتيرون الاعتماد على سيف الجزيرى فى التشكيل الأساسي، كما فتح الباب أمام إعارة أسامة فيصل فى نهاية الموسم، وكذلك حسام أشرف



