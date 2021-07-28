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السيرة الذاتية لـ اللواء محمد حسان مدير أمن المنيا الجديد

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 08:04 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي_كلينتون يسرى
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اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، الحركة العامة للتنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة 2021 عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة.

وشهدت الحركة تعيين اللواء محمد عبد التواب حسان مديرا لمديرية أمن المنيا، بدلا من اللواء محمود خليل الذي تم تصعيده إلي مساعد الوزير لمنطقة شمال الصعيد وتضم محافظات "المنيا وبني سويف والفيوم".
وتم تعيين حكمدار المنيا اللواء محمود فاروق مديرا لأمن الوادي الجديد ضمن حركة تنقلات وزارة الداخلية الجديدة على مستوى المديريات بجميع محافظات مصر.

وكان اللواء محمد عبد التواب حسان، مدير أمن المنيا الجديد، شغل عدة مناصب بمديرية أمن الجيزة منذ عمله بقسم شرطة إمبابة، ومن بين تلك المناصب تعيينه بالإدارة العامة لمباحث الجيزة، ومديرًا لمباحث قطاع السجون، ورئيسًا لمباحث قسم شرطة العجوزة، ووكيلا لقطاع المباحث الجنائية، ورئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، ووكيلا للإدارة العامة للبحث الجنائي.

وشهدت حركة تنقلات الداخلية 2021 الدفع بقيادات شابة لتولي مسؤولية حفظ الأمن، لتنفيذ السياسة الجديدة لوزارة الداخلية، والتي تعتمد على كوادر شبابية ذات خلفيات أمنية متطورة، ويتم الاعتماد على حاصلي الدورات التكنولوجية، تدعيمًا لسياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة في كافة قطاعاتها.

وجدد وزير الداخلية، الثقة في حركة تنقلات الداخلية 2021 لكل من: اللواء عادل جعفر مساعد الوزير للأمن الوطني، واللواء محمد منصور مساعد الوزير لقطاع الأمن، واللواء علاء سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، واللواء أسعد الذكير مساعد الوزير لوسط الصعيد، كما شملت الحركة تجديد الثقة في اللواء محمود أبو عمرة مديرًا لأمن الإسكندرية.

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مصر محمد حسان اللواء أسعد الذكير الداخلية

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