إيطاليا تسجل 5696 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تسجيل 5696 إصابة جديدة و15 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة- في بيان نقلته وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية، اليوم الأربعاء- أن حصيلة وفيات (كوفيد- 19) ارتفعت إلى 128 ألفا و10 حالات وفاة، فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات أكثر من 4 ملايين و300 ألف حالة، بينما يتلقى 1685 مريضا بكورونا العلاج في المستشفيات، ويخضع 183 مريضا آخر للعلاج في وحدات العناية المركزة.



