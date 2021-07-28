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إيطاليا تسجل 5696 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 08:05 م
بوابة الفجر
وكالات
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 أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تسجيل 5696 إصابة جديدة و15 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت وزارة الصحة- في بيان نقلته وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية، اليوم الأربعاء- أن حصيلة وفيات (كوفيد- 19) ارتفعت إلى 128 ألفا و10 حالات وفاة، فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات أكثر من 4 ملايين و300 ألف حالة، بينما يتلقى 1685 مريضا بكورونا العلاج في المستشفيات، ويخضع 183 مريضا آخر للعلاج في وحدات العناية المركزة. 

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