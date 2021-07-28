الإسكان توضح تفاصيل الطرح الأخير.. وتزف بشرى سارة لمتوسطي الدخل



كشفت مي عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، تفاصيل المرحلة الثانية للمبادرة "سكن لكل المصريين 2" ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتمويل العقاري بفائدة 3%لمدة 30 عامًا، قائلة إن مبادرة التمويل العقاري صدرت قبل عيد الأضحى مباشرة، ومبادرة "سكن لكل المصريين 2" ترجمة لها.



وأوضحت "عبدالحميد"، خلال تصريحات خاصة، أن التقديم للوحدات السكنية سيكون اعتبارًا من 8 أغسطس، لافتة إلى أن المبادرة تشمل هذه المرة على وحدات كاملة التشطيب للتسلم الفوري لمحدودي الدخل، وكذلك وحدات لمتوسطي الدخل يتم تسليمها بعد ثلاث سنوات.



وأضافت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، أن حدود الدخل لمنخفضي الدخل لمحدودي الدخل 6 آلاف جنيه للأسرة، و4500 جنيه للأعزب، وبالنسبة لمتوسطي الدخل 10 آلاف جنيه للأعزب، و14 ألف جنيه للأسرة.



وأكدت أن كراسات التقديم ستكون في مكاتب البريد في المدن المطروح بها الوحدات السكنية في 8 أغسطس المقبل، لافتة إلى أنه يتم التقديم إلكترونيًا على الموقع الإلكتروني بعد شراء كراسات التقديم وتوقيع طلب التقديم والإقرارات المرفقة في الكراسة.



ونوهت "عبدالحميد"، بأنه بعد الانتهاء بعد فرز الكراسات، يتم فرز العملاء المتقدمين لوحدات التسليم الفوري للتحقيق من استحقاقهم من عدمه، لافتة إلى أن هناك وحدات متاحة للتسليم الفوري لمتوسطي الدخل، وسيتم الإعلان عن إجراءاتها عقب إغلاق الإعلان، لافتة إلى أن المقبولين يتلقون رسائل للبدء في دفع الأقساط ربع السنوية والتمويل العقاري.



وأشارت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، إلى أن أهم المعايير الخاصة للحصول على الوحدة السكنية هي عدم سبق الاستفادة من مبادرات سابقة، وألا يمتلك العميل منخفض الدخل مسكنًا، وأن يكون سن المتقدم من 21 إلى 50 عامًا.



وفتحت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، باب الحجز لوحدات سكنية؛ لمحدودي ومتوسطي الدخل، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتمويل العقاري بفائدة 3%، على أقسساط تصل لـ 30 عامًا، بفائدة متناقصة.



حيث أصدر البنك المركزي المصري، في 13 يوليو 2021، شروط مبادرة التمويل العقاري بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تشمل تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.



ومن جهتها طرحت وزارة الإسكان اليوم، إعلانين لمحدودي ومتوسطي الدخل في وقت واحد استجابةً لمطالب المواطنين، وفي السطور التالية نعرض تفاصيل إعلان متوسطي الدخل، ومحدودي الدخل، وشروط التقديم للحصول على واحدة.



الإعلان الأول الخاص بمحدودي الدخل:



- يتضمن الإعلان الأول وحدات جاهزة للتسليم الفوري (غرفتين وصالة- و3 غرف وصالة) بمساحات تتراوح بين 75 و90 م2.



- الوحدات في مدن ومراكز المحافظات التالية: (الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط).



- تتراوح أسعار الوحدات السكنية بين 164 و310 آلاف جنيه.



- كما سيتم طرح وحدات أخرى ضمن نفس الإعلان في مدينتي شطا والزرقا بمحافظة دمياط بمساحات تتراوح بين 105 و114م2، وبسعر يتراوح بين 640 و900 ألف جنيه.



- شراء الوحدات المطروحة بهذا الإعلان يتم وفقًا لنظام التمويل العقاري، والشروط التفصيلية للمبادرة الصادرة من البنك المركزي المصري.



شروط المبادرة الصدارة من البنك المركزي المصري:



- يتم سداد مقدم يبدأ من 10% لوحدات محدودي الدخل.



- يتم سداد مقدم يبدأ من 15% لوحدات متوسطي الدخل.



- الأقساط لمدة تصل إلى 30 عامًا بسعر عائد 3 % سنويًا متناقصة.



- الحد الأقصى لصافي الدخل السنوي لمحدودي الدخل؛ للأعزب يبلغ 54 ألف جنيه بما يعادل 4500 جنيه شهريًاا، والحد الأقصى لصافي الدخل السنوي للأسرة يبلغ 72 ألف جنيه بما يعادل 6000 جنيه شهريًا.



- الحد الأقصى لصافي الدخل السنوي لمتوسطي الدخل؛ للأعزب يبلغ 120 ألف جنيه بما يعادل 10 آلاف جنيه شهريًا، و168 ألف جنيه سنويًا للأسرة بما يعادل 14 ألف جنيه شهريًا.



- الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لمنخفضي الدخل 1200 جنيه.



- الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لمتوسطي الدخل 2500 جني.



على أن يتم شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية، من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.



الإعلان الثاني الخاص بمتوسطي الدخل:

- يتضمن وحدات كاملة التشطيب (3 غرف وصالة).



- يتم تسليم الوحدات خلال 36 شهرًا.



- طرح الوحدات بالمدن التالية: (بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة "البداري"، وبورفؤاد).



- تتراوح مساحات الوحدات السكنية المطروحة بين 100 و120 م2، ويتراوح سعر الوحدة السكنية بين 471 و950 ألف جنيه.



- يتم سداد 12 دفعة ربع سنوية تبدأ في 1 يناير 2022 تبلغ قيمتها 25 % من ثمن الوحدة، ويسدد باقي ثمن الوحدة بحد أقصى 65 % من ثمن بيعها بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 30 عامًا بسعر عائد 3 % متناقصة سنويًا.



- ويتم شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية، من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.



موعد الحجز وطريقة التقديم:



يتم الحجز اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 8 أغسطس 2021، وحتى يوم السبت الموافق 14 أغسطس 2021، لـ (المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط).



ويبدأ من يوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021 وحتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021، لـ (جميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة).



ويكون الحجز عن طريق البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي على موقع: www.shmff.gov.eg.

