تداول 287 شاحنة و8200 طن بضائع عامة بموانىء البحر الأحمر





أعلنت هيئة موانىء البحر الأحمر أن حركة تداول شاحنات البضائع بموانيء الهيئة اليوم /الأربعاء/ شهدت تداول 287 شاحنة، وحجم تداول البضائع بلغ 8200 طن بضائع عامة، حيث شملت حركة الواردات 6200 طن بضائع و185 شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات 2000 طن بضائع و102 شاحنة.





وشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة ثلاث سفن وهي "Dense Falcon ، ومحبة ، والحرية2"، فيما استقبل الميناء السفينتين "بوسيدون أكسبريس" و"امل"، كما غادرت ميناء نويبع السفينة "عمان"، واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة "Africana " وعلى متنها 5000 طن نخالة قمح وزيوت معبأة.