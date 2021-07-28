السيطرة على حريق نشب في مصنع منسوجات بشبرا الخيمة 

سيطرت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية، من على حريق اندلع في شركة للجوارب والمنسوجات بشارع السلام في عزبة الجوهري أمام كوبري الخشب بشبرا الخيمة، وجرى حاليا أعمال التبريد.



وقال مصدر أمني بالقليوبية، إن الحريق اندلع في الدور الأرضي والأول علوي ونتج عنه التهام جميع محتويات الشركة، ولايوجد خسائر في الأرواح.



وأضاف المصدر، أنه جرى السيطرة على الحريق ووجود سيارات إسعاف في الموقع وجرى الدفع 5 سيارت إطفاء، وجاري حصر حجم الخسائر.



كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، بنشوب حريق بمصنع "منسوجات"، بشارع السلام في عزبة الجوهري أمام كوبري الخشب بشبرا الخيمة.



انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بالقليوبية، والدفع بثلاث سيارات إطفاء، وجاري السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة تبين أن المصنع مكون من 3 طوابق، ولا توجد أي إصابات بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.