المتحف القبطي يعلن أسعار "الفوتوسيشن" ومواعيده الصباحية والمسائية

أعلن المتحف القبطي بالقاهرة عن بدء تفعيل تذاكر جلسات التصوير الفوتوغرافي "فوتوسيشن الخطوبة والزواج للمصريين والأجانب)، والتي تأتي بقيمة وصفها المتحف بأنها مناسبة لجميع الطقات.





وأعلن المتحف أن قيمة تذكرة جلسة التصوير الفوتوغرافي بالمتحف ٥٠٠ جنيه مصري خلال مواعيد العمل الرسمية من الساعة ٩ صباحًا إلى الساعة 4 مساءًً





وقيمة تذكرة جلسة التصوير بعد مواعيد العمل الرسمية ١٠٠٠ جنيه مصري، ويبدأ ذلك ٥ مساءًً حتى الساعة ٨ مساءً، على ان يتم التنسيق مسبقًا مع إدارة المتحف.





والمتحف القبطي يقع في مصر القديمة داخل حدود حصن بابلون والذي توجد بقاياه خلف مبنى المتحف؛ والحصن بدأ تشييده أيام الفرس وحدثت عليه العديد من الإضافات في عهد الإمبراطوريين الرومانيين أغسطس وتراجان ثم أضاف إليه من جاء بعدهم من أباطرة الرومان.





ولعب العالم الفرنسي (ماسبيرو) دورًا هامة في نشأة المتحف إذ عمل على جمع أعمال الفن القبطي وتخصيص قاعة لها في المتحف المصري، بعد ذلك طالب مرقس سميكة باشا عام 1893م بأن تضم مجموعة الآثار القبطية إلى اهتمامات لجنة حفظ الآثار والفنون، وقد جاهد هذا الرجل طويلًا حتى تمكن من إقامة المبنى الحالي للمتحف الذي افتتح عام 1910 وعين هو أول مدير له. أما أول دليل للمتحف فتم نشره عام 1930.





ويعد المتحف من أكبر المتحف في العالم لآثار مصر من الفترة القبطية ويضم الأقسام الآتية، قسم الأحجار والرسوم الجصية، وقسم تطور الكتابة القبطية والمخطوطات، وقسم الأقمشة والمنسوجات، وقسم العاج والأيقونات، وقسم الأخشاب، وقسم المعادن، وقسم الفخار والزجاج.





يبلغ عدد المقتنيات بالمتحف القبطي حوالي 16000 مقتنى وقد رتبت مقتنيات المتحف تبعا لنوعياتها إلى اثني عشر قسما، عرضت عرضا علميا روعي فيه الترتيب الزمني قدر الإمكان ونذكر من أهم مقتينات المتحف، شاهد قبر من الحجر الجيري يظهر التداخل بين علامتي الصليب والعنخ نهاية القرن 4 م، قطعة نسيج عليها بعض الرموز المسيحية القرن 6م، نقش علي مشط من العاج يظهر بعض معجزات السيد المسيح القرن 7م، تاج عمود من الحجر الجيري مزين بشكل عناقيد العنب القرن 7م، مسرجة من البرونز لها مقبض علي شكل الهلال والصليب القرن 13م، ويضم الجناح القديم للمتحف مجموعة من قطع الاثاث الخشبية والأبواب المطعمة.



