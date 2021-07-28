ثورة صفقات بدكرنس.. طالع التفاصيل



أعلن مجلس إدارة نادى دكرنس الرياضى برئاسة الخضر إبراهيم رسميا عن تعاقده مع مصطفى هانى ظهير أيسر جمهورية شبين صاحب ال27 عاما ولاعب سابق بفرق النصر وإنبى واتحاد الشرطة وطنطا.



كما أعلن النادى عن رحيل محمد حمودة ظهير أيسر الفريق وأحمد حاتم ظهير أيمن الفريق إلى نادى منتخب السويس وتم التوقيع على عقود إنتقال اللاعبين بمكتب رئيس النادى بالقاهرة بحضور رئيس نادى السويس.



وتم إعلان رحيل نجم وسط الفريق حميده على إلى المصرية للإتصالات الصاعد حديثا لدورى القسم الثانى ليلحق بمحمد العربى حارس مرمى الفريق والذى أعلن فى وقت سابقه إنضمامه للإتصالات فى صفقة إنتقال حر.