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يعلم كل شئ بالمحافظة.. بروفايل اللواء السيد سلطان مدير أمن الدقهلية

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 08:23 م
بوابة الفجر
هبه عبد الحفيظ - هايدي شعبان
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أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق قرارًا بتعيين اللواء السيد سلطان مدير أمن الدقهلية، ضمن حركة التنقلات العامة التي أعتمدها وزير الداخلية، منذ قليل، للعام الحالي 2021.

يعلم اللواء السيد سلطان كل شئ بمحافظة الدقهلية حيث عمل بها مديرًا للمباحث، ثم حكمدارًا للمديرية.

كما تم تعينه نائبًا لمدير الأمن، وفي الأخير تم توليه منصب مدير أمن الدقهلية.

ويذكر أن اللواء السيد سلطان جاهزا للعمل بجميع الملفات الأمنية في المحافظة وذلك لعمله بأكبر القضايا التي شهدتها المحافظة على مدار عامين كاملين.


واعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الحركة السنوية للتنقلات العامة لضباط وضابطات الشرطة، وشهدت الحركة مفاجآت لأول مرة، وأرسل قطاع شؤون الضباط تفاصيل حركة التنقلات إلى مديريات الأمن لتنفيذها.

وكما شهدت الحركة، الدفع بقيادات شابة لتولي مسؤولية حفظ الأمن، لتنفيذ السياسة الجديدة لوزارة الداخلية التي تعتمد على كوادر شبابية ذات خلفيات أمنية متطورة، ويتم الاعتماد على الحاصلين على دورات تكنولوجية، تدعيمًا لسياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة في قطاعاتها كافة.

وشملت الحركة ترقيات عدد من الدفعات، حيث ستتم ترقية الدفعة 1996 و1997 لرتبة عميد، ودفعة 2001 و2002 لرتبة عقيد، ودفعة 2006 لرتبة المقدم، ودفعة 2011 لرتبة الرائد ورتبة ودفعة 2017 لرتبة النقيب.

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مدير أمن الدقهلية حوادث الفجر حركة التنقلات اللواء السيد سلطان

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