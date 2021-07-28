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بسمة وهبة: "عمر عصر" يكتب التاريخ بأولمبياد طوكيو.. وكسب احترام العالم

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 08:26 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أعربت الإعلامية بسمة وهبة، عن سعادته بعد حجز منتخب مصر الأولمبي مقعده في الدور ربع النهائي من أولمبياد طوكيو 2021، عقب الفوز على أستراليا في ختام دور المجموعات.

وقالت وهبة، خلال برنامجها "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، "مساء الفرحة على كل مصري فرحان ببلده وببطولات بلده في اليابان، وخاصة بعد نجاح المنتخب المصري الأولمبي في الفوز وخطف بطاقة التأهل على حساب منتخب الأرجنتيني".

وواصلت:" قررنا اليوم في برنامج 90 دقيقة يكون فرحة بانتصار ولادنا وإنجازهم في أولمبياد طوكيو، وخاصة أن ما حدث اليوم إنجاز حقيقي وانتصار كبير.. النهاردة الفرحة فرحتين.. فرحة صعود إلى دور الثمانية في الأولمبياد.. وفرحة بسبب ولادنا اللى أثبتوا انهم رجالة ورفع علم مصر عندهم أهم شيء، وفرحة إثبات إن مصر قادرة في أي مكان وفى أي مجال إنها تحقق المعجزات.. أو تحقق المستحيل.. وأنها قادرة تتحدى التحدى نفسه.. مصر بتفرح تحيا مصر".

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