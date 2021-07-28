أحمد موسى لمنتخب مصر: صنعتوا المستحيل وننتظركم أمام البرازيل (فيديو)

هنأ الإعلامي أحمد موسى، منتخب مصر الأولمبي بالتأهل إلى دور الـ 8 لأولمبياد طوكيو، بعد الفوز على أستراليا بهدفين نظيفين.



وقال "موسى" خلال برنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء،: "لا مستحيل أمام أبناء مصر، كتيبة شوقي غريب صنعت المستحيل اليوم، بعدما تعقد موقف المجموعة،...الحمد لله تأهلنا للدور الثاني بأقدام لاعبينا".



وأشاد "موسى" بأداء محمد الشناوي قائلا:"أخطبوط وأفضل حارس بالبطولة برع في التصدي لهدف محقق، الشناوي بطل ساعد على تأهلنا إلى دور الـ 8".



وانتقد "موسى" أداء حكم المباراة قائلا: "منح أستراليا 7 دقائق وقت بدل ضائع، مفيش مستحيل يارجالة، أنتو بتلعبوا باسم مصر، محدش يقدر يرهبنا، كل من يدافعوا عن اسم مصر رجالة".



وأكمل "أبناء المنتخب الأولمبي عملوا اللي عليهم، وننتظر منهم المفاجأة يوم السبت"، مشيدًا بانتصار منتخب مصر لليد أمام اليابان قائلا "عطلوا الكومبيوتر الياباني".

