عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي ضد أسوان

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة أسوان غدًا.





ويلتقي الأهلي بنظيره أسوان غدًا الخميس على استاد بتروسبورت في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.





وجاءت قائمة الأهلي كالتالي :-





حراسة المرمى : علي لطفي - مصطفى شوبير - حمزة علاء





خط الدفاع : رامي ربيعة - محمود متولي - بدر بانون - سعد سمير - أيمن أشرف - علي معلول - محمود وحيد - ياسر إبراهيم





خط الوسط : حمدي فتحي - أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - جونيور أجاي - محمود عبد المنعم "كهربا





خط الهجوم : مروان محسن - محمد شريف - والتر بواليا.



