انخفاض معدل التضخم السنوي في كندا إلى 3.1% في يونيو





كشفت احصاءات رسمية، اليوم الأربعاء، عن تباطؤ التضخم في كندا في شهر يونيوالماضي، مع ارتفاع تكاليف السكن والمواصلات.





وجاء معدل التضخم في كندا عند 3.1 في المائة في يونيو، حيث ارتفعت أسعار السكن والمواصلات بسرعة، في حين تباطأت الزيادات في سلع مثل الطعام والملابس والترفيه عن مستوى مايو.





وذكرت هيئة الإحصاء الكندية، اليوم، أن تكاليف السكن ارتفعت بنسبة 4.4 في المائة في العام الماضي، وارتفعت تكاليف النقل بنسبة 5.6 في المائة مقارنة بشهر يونيو من عام 2020، لكن معدل التضخم انخفض بسبب انخفاض أسعار العديد من السلع عما كانت عليه في العام الماضي ، بما في ذلك اللحوم، التي انخفضت بنسبة 11 في المائة، والخضروات الطازجة (انخفضت بنسبة 7.5 في المائة).