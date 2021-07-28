Advertisements

عاجل.. إصابة كارثية تضرب نجم الأهلي السابق

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 08:54 م
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements
أكد الدكتور فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا كليوباترا، أن الفحص المبدئي للاعب صالح جمعة، يشير إلى تعرضه لإصابة بقطع في وتر أكيلس.

وسقط صالح جمعة، لاعب خط وسط سيراميكا كليوباترا، من دون أي تدخل خلال ودية سيراميكا كليوباترا مع طلائع الجيش، والتي انتهت بفوز الطلائع بهدفين مقابل هدف واحد، وأثبت الفحص الظاهري تعرضه لقطع في وتر أكيلس، وتم نقله على الفور إلى إحدى مراكز الآشعة الطبية في التجمع الخامس، لفحص اللاعب والتعرف على ملابسات الإصابة.

وقال الدكتور فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبي أن مدة غياب صالح جمعة تستغرق من ٩:٦ أشهر، حسب ما سوف تحدده الآشعة، وقدرته على الاستجابة للبرنامج العلاجي والتأهيلي المنتظر وضعه خلال الساعات المقبلة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صالح جمعة سيراميكا الاهلي

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة مي عمر بمرض نادر

منذ حوالي 3 ساعات

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يصدم نجم الأهلي ويستقر على رحيله

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. إصابة كارثية تضرب نجم الأهلي السابق

منذ أقل من ساعة

قرار عاجل بشأن تأجيل الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - حقيقة انقلاب موسيماني على نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

نجم برشلونة يحسم مصيره من الرحيل

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة مدوية.. الأهلي يقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية الموسم المقبل

منذ ساعة

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي ضد أسوان

منذ ساعة و 22 دقيقة

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

قرار جديد من رئيس الوزراء بشأن أراضي البناء

منذ حوالي 4 ساعات

رسميا.. حركة ترقیات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- أول تعليق من شوقي غريب بعد الفوز على أستراليا والتأهل لربع نهائي الأولمبياد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موعد مباراة مصر ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

طبيب سيراميكا كليوباترا يكشف الحالة الطبية لميدو ومحمد جمال

الأهلي ينقب بين الأطباء الألمان لعلاج سعد سمير

إصابة ثنائي سيراميكا كليوباترا

صالح جمعة ومحمد مسعد يستكملان البرنامج التأهيلي

سيراميكا كليوباترا: آلام الخلفية سبب تغيير صالح جمعة أمام الانتاج الحربي

الكشف عن مدى خطورة إصابة صالح جمعة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:54 م

عاجل.. إصابة كارثية تضرب نجم الأهلي السابق

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي ضد أسوان

08:30 م

مفاجأة مدوية.. الأهلي يقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

09:01 م

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية الموسم المقبل

08:50 م

عاجل.. موعد مباراة مصر ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

05:01 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان