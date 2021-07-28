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مكافحة الفيروسات الكبدية: مبادرة مكافحة سي انتقلت من مصر للقارة

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 08:55 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أكد الدكتور محمد عبد الله، المنسق الطبي للجنة مكافحة الفيروسات الكبدية، أن مصر نموذج وتجربة عالمية في القضاء على فيروس سي، موضحًا:"الدول المصرية خاضت تحدى كبير لتتحول من دول تشهد أعلى معدلات الإصابة بفيروس سي، لدولة في عامين تمكنت من القضاء على فيروس سي".

وأضاف "عبد الله"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، أن مصر بدأت تصدر مبادرتها وتنشرها في القارة الإفريقية، وهذا الأمر جاء بفضل إرادة سياسية كبيرة من قبل رئاسة الجمهورية حيث نجحت المبادرة في مسح أكثر من 50 مليون مواطن، وحصول المرضي على العلاج بالمجان.

واستكمل: "المبادرة استهدفت جميع أنحاء الجمهورية ووصلنا لكل منطقة، والمبادرة تعمل للآن، واستطعنا الوصول لكل المواطنين والتأكد من أنهم يتلقون العلاج بشكل صحيح، واستطعنا إتاحة دواء معالجة فيروس سى للمواطنين بأقل سعر عالمى".

وذكر أن العالم شهد طفرة كبيرة بدءا من عام 2014 بعد استحداث عقارات معالجة لفيروس كورونا، حتى وصلت أن تكون مصنعة وطنيا ويتم تصديرها للخارج، مؤكدا أن نسبة الحالات الجديدة ضئيلة جدا، وأى حالة يتم اكتشافها يتم علاجها فورا وبالمجان.

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مصر مبادرة سكن لكل المصريين 2 الفيروسات

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