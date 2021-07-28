تعرف على تأثير كوكب الشرق أم كلثوم في حياة يحيى شاهين



فنان صارم، استطاع تقمص الشخصيات بطريقة تجعلك لا تستطيع الفصل بين الواقع وأداء الشخصية، هو "سى السيد" في ثلاثية نجيب محفوظ، الرجل الشديد المتحكم في بيته وأبنائه الذي يخشاه الكبير قبل الصغير، لكنه سخي العطاء مع بائعات الهوى، وهو الفنان الكبير يحيى شاهين، الذي تمر ذكرى ميلاده اليوم.



كان لـ كوكب الشرق أم كلثوم، تأثير كبير في حياة يحيى شاهين، فقد رشحته لبطولة فيلم "سلامة" بعدما نشبت خلافات بين حسين صدقي والمخرج وصل إلى حد اعتذاره عن الفيلم.



لم تجد أم كلثوم وقتها أفضل من يحيى شاهين، لتأدية الدور، حيث شاهدته من قبل في دور صغير على خشبة الاوبرا وأعجبها، ومن بعدها قررت مساعدته وسنحت لها الفرصة في تحقيق رغبتها.



لم تكف أم كلثوم عن مساعدته حيث كانت تحرص على توفير نفقات الطعام أثناء التصوير مراعية في ذلك قصر خطواته الفنية، وفي ذات مرة تبادلا الحديث واكتشفت أن أجره قليل جدًا بالنسبة لأجور السينما طلبت من المنتج أن يعطيه أجر حسين صدقي، وهو 600 جنيه، لكي تستكمل تصوير الفيلم، وبالفعل إستجاب لها المنتج نظرًا لمكانة أم كلثوم، وهو الجميل الذي لم ينسه يحيى شاهين لأم كلثوم.