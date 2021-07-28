الفيدرالي الأمريكي يبقي على معدلات الفائدة دون تغيير





ابقى مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة القياسي بدون تغيير عند 0-0.25% ويقول إنه ملتزم باستخدم كل الأدوات المتاحة لدعم الاقتصاد الأميركي.





وقال الفيدارلي إنه سيواصل شراء ما لا يقل عن 80 مليار دولار شهريا من سندات الخزانة و40 مليار دولار شهريا من الأوارق المالية المدعومة برهون عقارية حتى تتحقق أهدافه بشأن التوظيف واستقرار الأسعار.





وأن مسار الاقتصاد الأميركي ما زال يتوقف على مسار الفيروس.





وأظهر البيان أن التصويت جاء بالإجماع، وأن معدلات الفائدة ستستمر عند نطاقها الحالي حتى نصل إلى مستهدف التضخم.





وأضاف أن النشاط الاقتصادي والتوظيف تحسن رغم مخاوف كورونا، وأن هناك تحسن ملحوظ للقطاعات الأكثر تأثرا بالجائحة.





وأوضح أن التضخم ما زال يرتفع ولكن الارتفاعات هي لمرحلة مؤقتا، وأن الاقتصاد يتحسن ويتجه نحو أهدافنا، لكن مسار الاقتصاد مازال يعتمد على مسار كورونا.





ويهدف الفدرالي للحصول على التوظيف الأقصى ومعدلات تضخم عند 2%، ويعتزم الحصول على تضخم فوق مستوى 2% لبعض الوقت.