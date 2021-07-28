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عضو مكافحة الفيروسات الكبدية: مبادرة السيسي لعلاج "سي" إنجاز عالمي

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 08:59 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور جمال عصمت، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية ومستشار المنظمة العالمية، إن ما حدث في مبادرة الرئيس السيسي لعلاج فيروس سي يمثل إنجاز بكل المقاييس العالمية بعد القيام بفحص الفيروس لـ60 مليون مصري.

وأضاف "عصمت" في حواره عبر تطبيق زووم مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء أن هناك مبادرة 100 مليون صحة والتي قامت بالكشف على 70 مليون شخص لمتابعة الأمراض غير المعدية المتعلقة بالضغط والسكر والسمنة.

وأشار إلى أن بفضل مبادرة الكشف عن فيروس سي تم تشخيص المرض لـ2 مليون شخص مصاب بفيروس سي لم يكن يعلموا بإصابتهم وكان من الممكن أن يكونوا وسيلة لنقل العدوى من كل مصاب إلى 4 إلى 5 أشخاص آخرين، فكان سيصل عدد المصابين إلى 8 مليون مصاب.

وأكد أنه يتم توفير العلاج بالمجان مع إتباع الأسلوب العلمي من قبل المسئولين في وزارة الصحة وتلقي الدعم من شركات الأدوية المصرية والنجاح في توفير العلاج الذي يمثل 1 على ألف من تكلفة العلاج وفق السعر العالمي.

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مصر الفيروسات الكبدية السيسي

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