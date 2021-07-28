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نجم بايرن ميونخ السابق يقترب من الدوري الإسباني

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية ألمانية أن الألماني جيروم بواتينج نجم بايرن ميونخ الألماني السابق أصبح قريبا للغاية من الانضمام إلى أحد أندية الدوري الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة بيلد الألمانية أن أشبيلية الإسباني دخل في مفاوضات متقدمة مع النجم الألماني من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن بواتينج كان قد انتهى عقده مع النادي البافاري في يونيو الماضي وارتبط النجم الألماني بالانتقال إلى العديد من الأندية الأوروبية.

وألمحت الصحيفة الألمانية أن رغبة أشبيلية في التعاقد مع بواتينج تأتي بسبب اقتراب نجم دفاع الفريق الفرنسي جول كوندي من الانضمام إلى تشيلسي الإنجليزي.


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