مفاجأة مدوية.. الأهلي يقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك





تحفظ مسؤولو الأهلي على فكرة التعاقد مع حسام حسن مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي سموحة السكندري والمعار إلى أهلي طرابلس الليبي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





حسام حسن يبتعد عن الأهلي





وجاء تحفظ مسؤولي الأهلي على فكرة ضم حسام حسن مهاجم سموحة السكندري بسبب أن الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر يضم حاليا أفضل المهاجمين في مصر سواء المقيدين في قائمته أو المعارين.





وتضم قائمة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في مركز المهاجم الصريح كلا من محمد شريف وصلاح محسن بالإضافة إلى أحمد ياسر ريان المعار لسيراميكا.





من جانبه أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر قرر عودة أحمد ياسر ريان من الإعارة مطلع الموسم الجديد.

يذكر أن الزمالك يسعي بقوة للحصول على خدمات حسام حسن خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.