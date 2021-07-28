Advertisements

مفاجأة مدوية.. الأهلي يقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements

تحفظ مسؤولو الأهلي على فكرة التعاقد مع حسام حسن مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي سموحة السكندري والمعار إلى أهلي طرابلس الليبي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حسام حسن يبتعد عن الأهلي 

وجاء تحفظ مسؤولي الأهلي على فكرة ضم حسام حسن مهاجم سموحة السكندري بسبب أن الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر يضم حاليا أفضل المهاجمين في مصر سواء المقيدين في قائمته أو المعارين.

وتضم قائمة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في مركز المهاجم الصريح كلا من محمد شريف وصلاح محسن بالإضافة إلى أحمد ياسر ريان المعار لسيراميكا.

من جانبه أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر قرر عودة أحمد ياسر ريان من الإعارة مطلع الموسم الجديد.
 
يذكر أن الزمالك يسعي بقوة للحصول على خدمات حسام حسن خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حسام حسن الزمالك الأهلي

أخبار تهمك

قرار عاجل بشأن تأجيل الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

نجم برشلونة يحسم مصيره من الرحيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موعد مباراة مصر ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي ضد أسوان

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة مي عمر بمرض نادر

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي يقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل- أول تعليق من شوقي غريب بعد الفوز على أستراليا والتأهل لربع نهائي الأولمبياد

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

رسميا.. حركة ترقیات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021

منذ حوالي 4 ساعات

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يصدم نجم الأهلي ويستقر على رحيله

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل - حقيقة انقلاب موسيماني على نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية الموسم المقبل

منذ ساعة

قرار جديد من رئيس الوزراء بشأن أراضي البناء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة كارثية تضرب نجم الأهلي السابق

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

سموحة يدخل في مفاوضات قوية لضم مهاجم الأهلي

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع مهاجم سموحة

الأهلي يقرر قطع إعارة هذا الثنائي في الصيف

موسيماني يحسم مصير معاري الأهلي بعد السوبر الأفريقي

تطور جديد بشأن رحيل ثنائي الأهلي للاحتراف

موسيماني يحسم موقف معاري الأهلي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:54 م

عاجل.. إصابة كارثية تضرب نجم الأهلي السابق

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي ضد أسوان

08:30 م

مفاجأة مدوية.. الأهلي يقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

09:01 م

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية الموسم المقبل

08:50 م

عاجل.. موعد مباراة مصر ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

05:01 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان