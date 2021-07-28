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ننشر حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2021، وشملت الحركة تجديد الثقة للواء رجب عبد العال مديرًا لأمن الجيزة.

وتضمنت الحركة تولي اللواء محمد عبد التواب مديرا لأمن المنيا بعدما كان يشغل مدير مباحث الجيزة، تصعيد اللواء مدحت فارس مديرًا لمباحث الجيزة، تولي اللواء عاصم أبو الخير، نائبا له.

كما شملت الحركة تولي اللواء علاء فتحي مديرًا للمباحث الجنائية بالجيزة، واللواء طارق حمزة نائبا لمدير أمن جنوب سيناء بعدما كان يشغل رئيسا لقطاع غرب الجيزة، كما تولى اللواء وليد الشرقاوي نائبا لمدير أمن المنيا.

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