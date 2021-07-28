Advertisements
ننشر حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة
الأربعاء 28/يوليو/2021 - 09:01 م
إيمان عبد العاطي
Advertisements
اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2021، وشملت الحركة تجديد الثقة للواء رجب عبد العال مديرًا لأمن الجيزة.
وتضمنت الحركة تولي اللواء محمد عبد التواب مديرا لأمن المنيا بعدما كان يشغل مدير مباحث الجيزة، تصعيد اللواء مدحت فارس مديرًا لمباحث الجيزة، تولي اللواء عاصم أبو الخير، نائبا له.
كما شملت الحركة تولي اللواء علاء فتحي مديرًا للمباحث الجنائية بالجيزة، واللواء طارق حمزة نائبا لمدير أمن جنوب سيناء بعدما كان يشغل رئيسا لقطاع غرب الجيزة، كما تولى اللواء وليد الشرقاوي نائبا لمدير أمن المنيا.
وتضمنت الحركة تولي اللواء محمد عبد التواب مديرا لأمن المنيا بعدما كان يشغل مدير مباحث الجيزة، تصعيد اللواء مدحت فارس مديرًا لمباحث الجيزة، تولي اللواء عاصم أبو الخير، نائبا له.
كما شملت الحركة تولي اللواء علاء فتحي مديرًا للمباحث الجنائية بالجيزة، واللواء طارق حمزة نائبا لمدير أمن جنوب سيناء بعدما كان يشغل رئيسا لقطاع غرب الجيزة، كما تولى اللواء وليد الشرقاوي نائبا لمدير أمن المنيا.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements