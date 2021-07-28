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كسر في الجمجمة.. تشريح جثة مجهول الهوية ملقى بأحد الشوارع

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 09:03 م
بوابة الفجر
هايدي شعبان
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أمرت نيابة مدينة نصر بتشريح جثة شاب مجهول الهوية تم العثور عليه في ظروف غامضة بأحد شوارع مدينة نصر ومن ثم دفن الجثة عقب إعداد تقرير الصفة التشريحية.

كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة كما أمرت بفحص بلاغات التغيب لمعرفة هوية الشاب.

كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة مدينة نصر، بلاغا مفاداه العثور على جثة شاب ملقى بأحد شوارع دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وعثروا على جثة الشاب وبالفحص تبين أنه مصاب بكسر في الجمجمة، وإصابات في أنحاء متفرقة من الجسد ولم يكن معه أي مستندات تدل على هويته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

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