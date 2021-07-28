موجز البرلمان| إشادة بحملة "الهجرة" للتوعية بمخاطر السفر غير الشرعي

نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:



وكيل "قوى النواب" يطالب الأحزاب بدعم حملات التوعية بالهجرة غير الشرعية

ثمن النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالحملة الإعلامية التي أعلنت عنها وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في المحافظات الأكثر تصديرا لها والتي إنطلقت في محافظة الفيوم كنقطة بداية، مؤكدًا أن حزب الحرية المصرى سيكون اول الداعمين لهذة الحملة، ويأتي ذلك من خلال عمل عده ندوات تو عية بالمحافظات المختلفة؛ دعمًا لمبادرة "مراكب النجاة".



وأكد "مهنى"، خلال البيان الصادر له، أن مبادرة مراكب النجاة تأتي استكمالًا لنجاح الدولة المصرية في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث تستهدف توعية الشباب والمرأة للحفاظ عليهم من مهالك هذه الظاهرة السلبية، مع إتاحة البدائل الآمنة للفئات المستهدفة.



وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية لها تجربة فريدة في منع مراكب الهجرة غير الشرعية منذ 2016، بجانب تنفيذ وزارة الهجرة للمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، والتي أطلقها رئيس الجمهورية ضمن توصيات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم في ديسمبر 2019، مطالبًا الأحزاب السياسية بالمساهمة في توصيل رسالة التوعية والهدف من الممبادرة في جميع أنحاء الجمهورية حتى يكتمل نجاح الحملة شديدة الأهمية من أجل التصدى لهذه الظاهرة التي تهدر أرواح شبابنا مع ضرورة مراعاة توفير البدائل الآمنة للشباب ومساعدتهم على البدء في مشروعاتهم وتسهيل المعوقات التي تتعلق بالإمكانات المادية.



برلمانية: مصر حازمة للغاية في مكافحة الهجرة غير الشرعية

أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بالحملة الإعلامية التي أعلنت عنها وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، برئاسة السفيرة نبيلة مكرم، بشأن "مراكب النجاة"، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في المحافظات الأكثر تصديرا لها والتي انطلقت في محافظة الفيوم كنقطة بداية.



وأكدت عطوة، خلال البيان الصادر لها، على أن الدولة المصرية حازمة للغاية في أمر الهجرة غير الشرعية، حيث بذلت خلال السنوات الأخيرة جهدا كبيرا لتجني ثمارها على مدار السنوات المقبلة، مشيرة إلى أن الدولة تحركت في 5 محاور أساسية لصد الهجرة غير الشرعية بداية من سبتمبر 2016، حيث تم حماية حدود البلاد، كونها جزء من الأمن القومي المصري ويأتي ذلك من خلال بجهود ضبط سماسرة الهجرة غير الشرعية.



وأضافت عضو مجلس النواب، أن المحور الثاني التي قامت بتنفيذه من قبل الدولة المصرية هو سن عدد من القوانين والتوقيع على بروتكولات لمكافحة الاتجار بالبشر ومكافحة تهريب المهاجرين، وأخيرًا تم إطلاق المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" لتوعية المواطنين بالمخاطر التي تتسبب فيها الهجرة غير الشرعية.



وأشارت البرلمانية، إلى أنه خلال السنوات الأخيرة استطاعت مصر القضاء على أزمة الهجرة غير الشرعية من الجذور، وتعمل بالفترة المقبلة على أفكار أكثر تميزا لاستمرار الجهود، وعدم الرجوع مرة أخرى إلى الخلف وفقد الأرواح هباء، مطالبة القيادات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بدعم الحملة الإعلانية التي تدشتها السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة لمكافحة الهيرة غير الشرعية في الفيوم، لكي تجوب كافة المحافظات فيما بعد.



برلماني: توجيهات الرئيس للحكومة بتطوير شركات قطاع الأعمال العام لها أثر إيجابي على الاقتصاد

قال النائب الدكتور محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة، بمواصلة جهودها لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، تأتي في إطار دعم الدولة المصرية لقطاع الأعمال، مما يترتب عليه أثر إيجابي لصالح الاقتصاد القومي المصري، ودعم الصناعة الوطنية، ودعم التنمية المُستدامة.



وأضاف منظور، في بيان، أن تطوير شركات قطاع الأعمال العام تأتي في البداية بالانتهاء من حصر وتقييم كافة الأصول غير المُستغلة بالدولة، والعمل بعد ذلك على حسن إدارة تلك الأصول بخطط استرايتيجة مُحكمة وتنمية الكوادر العاملة بتأهيل العنصر البشري ودعم الكفاءات المُتميزة للاستفادة منها مع الاستعانة بخبرات المكاتب الاستشارية الكبيرة في مجال النظم الإدارية، مُؤكدًا أن الدولة المصرية تعاملت مع ملف تطوير شركات قطاع الأعمال العام وفقًا للوضع المالي لتلك الشركات بمختلف قطاعاتها سواء المُتعثرة أو التي تحقق أرباحًا وذلك بهدف الاستقرار على استراتيجيات مُناسبة للتعامل معها وفقًا لظروف كل شركة.



كما أكد النائب الدكتور محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن شركات قطاع الأعمال العام منذ تأسيسها تعد أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني من حيث الإنتاج والتشغيل وخلق فرص العمل للشباب، مُشيرًا إلى أن الإهمال الذي تعرض له هذا القطاع على مدار عقود سابقة أدى في النهاية إلى تردي أوضاعه.



وتابع:"هناك العديد من الآليات التي يمكن لشركات قطاع الاعمال تنفيذها والاستفادة من الدعم المُقدم لها من القيادة السياسية لتطويرها، وبالتالى يمكن تحقيق معدلات نمو مرتفعة، علاوة على تحديث الشركات وتطويرها من خلال الشراكات بين مختلف المؤسسات والشركات القابضة وضخ استثمارات جديدة لها لتحسين أداء تلك الشركات وتحسين قدرتها على المنافسة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي".



بعد انتهاء الانعقاد الأول.. "فاطمة سليم" أفخر لتمثلي المرأة بالبرلمان

قالت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، إنها تفتخر كثيرًا بتمثيل المرأة داخل مجلس النواب، وذلك بالتزامن مع انتهاء دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني.



وأضافت "سليم" في بيان لها، أن المرأة حصلت على أعلى تمثيل نسائي منذ إعطاء البرلمان المرأة حق الترشح بنسبة ٢٧٪؜ وخاصة النائبات الشابات فقد أثبتوا أنفسهم وأثبتوا قدرتهم على المشاركة بشكل فعال وقوي في الحياة السياسية في كافة الاتجاهات، مستطردة "افتخر بكوني إحدى هؤلاء النائبات، وقد اكتسبت خبرات ومعلومات ومهارات تساعدني علي تقديم أفضل صورة سواء على المستوي التشريعي أو الخدمي أو الرقابي.



وأكدت عضو مجلس النواب، أنها تفتخر بكونها أصغر نائبة في تاريخ البرلمان المصري حتي الأن وبجلوسها علي المنصة، متوجهه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أعطى الفرصة والدعم الكامل للشباب والمرأة لكي يشاركوا بقوة في الحياة السياسية.



وكان قد أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، أمس الثلاثاء، فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

