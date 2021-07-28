مطران إيبارشية أسيوط يترأس قداس شكر بمناسبة النذور الدائمة للأخ أرسانيوس وجدي البندكتي

ترأس اليوم، نيافة الأنبا كيرلس وليم، مطران إيبارشية اسيوط للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، كشكر لله، بمناسبة النذور الدائمة للأخ أرسانيوس وجدي بالرهبنة البندكتية، وذلك بكنيسة القديسة تريزا بديروط بأسيوط، حيث شارك في الصلاة الأب عمانوئيل البندكتي، والأب يسى زكريا، راعي الكنيسة، وبحضور ومشاركة عدد من كهنة الإيبارشية، والعديد من الرهبان والراهبات، والشعب المحتفل.

