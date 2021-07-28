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أحمد موسى يشيد برمضان صبحي: عدى كوبري روض الفرج بالهدف الأول (فيديو)

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 09:07 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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أشاد الإعلامي أحمد موسى، بأداء رمضان صبحي، في مباراة منتخب مصر الأولمبي وأستراليا، التي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين نظيفين.
وقال موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد مازحا «رمضان في صناعة الهدف الأول كأنه عدى كوبري روض الفرج»، مشيدا بدقة أحمد ياسر ريان، لاعب سيراميكا كليوباترا في إحراز الهدف.

وتابع «رغم إهدار رمضان في المباريات الثلاث، إلا أنه لاعب حريف أدى بإيجابية اليوم»، منتقدًا أداء الحكم قائلا «كان داعما كبيرا لأستراليا، وأكثر من لاعب استحق الطرد، لكنه تحامل على المنتخب المصري، إضافة إلى الوقت الإضافي غير المبرر»، مضيفا «الحكم لم يكن يريد تأهل منتخب عربي، لكن فزنا على أستراليا والحكم معا».

وأشار موسى إلى أن أداء منتخب مصر تطور بشكل كبير، بعد مشاركة عمار حمدي، كبديل لصلاح محسن، موجهًا رسالة إلى لاعبي المنتخب الأولمبي قائلا «المصريون يتابعوكم، والبلد تنتظركم يوم السبت، متخافوش اعملوا اللي عليكم، تذكروا أداء منتخب مصر أمام البرازيل في كأس القارات خلال 2010»، معربا عن أمنيته بحصول منتخب مصر على ميدالية.

وأكد أنه سينظم حفلا لمنتخب مصر حال حصد ميدالية متسائلا «ليه لأ مناخدش ميدالية ذهب، لدينا لاعبون محترمون»مشيدًا بصورة متداولة للاعبي منتخب مصر وهم يسجدون عقب المباراة قائلا «منتخب الساجدين، إن شاء الله تتكرر اللقطة أمام مباراة البرازيل، إحنا شعب يحب الانتصارات، ومنحبش حد يغلبنا أبدا»، معربًا عن أمنتبه بحصد منتخب مصر لليد خلال أولمبياد طوكيو.

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