غواص يُحذر الممصطافين من النزول في هذه الشواطئ بالإسكندرية

حذر الغواص إيهاب المالحي، قائد فريق غواصي الخير المتطوعين، المصطافين من النزول في بحر العجمي وبحر الساحل، متابعًا: "محدش ينزل في بحر العجمي أو بحر الساحل، والميعاد الرسمي لنزول الشواطئ إلى السابعة مساءً".



وأشار "المالحي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "90دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، إلى أنهم وصل إليهم 12 حالة غرق في العيد بعد المواعيد الرسمية للشواطئ، بما فيهم أطباء الأسناء، متابعًا: "كانوا 4 أشخاص وكانوا بيعملوا غطس من على مركب، واتخطبوا لأن المكان كله مراكب، 2 توفوا، و2 تم إنقاذهم".



وناشد المواطنين بعد النزول للبحر في غير المواعيد المحددة، وفي أوقات الموج العالي، متابعًا: "إسكندرية احتلت، فيه أكتر من 300 ألف مواطن يوميًا في المياه، والمنقذين مش مكفيين، وهناك حالات غرق يوميًا، والمصطافين يتحملوا المسؤولية، معلقًا: "أرجوكم اسمعوا كلام الإنقاذ، أرجوكم متنزلوش بعد 7 بليل، أرجو الشرطة تحبس إللي ينزل متأخر"، متابعًا: "الشرطة بتجري ورا الناس، والناس مبتسمعش الكلام".

