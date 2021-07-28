الخرباوي يكشف عن اسم التنظيم السري للإخوان بتونس

أكد المفكر السياسي والخبير في شئون الجماعات الإسلامية ثروت الخرباوي، أن التنظيم السري للإخوان المسلمين في تونس يعرف بإسم "كتيبة جنود الخلافة".



وأضاف "الخرباوي"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم " "المذاع على فضائية " ten"، أن هناك كشوف بأسماء وهمية في قضية تمويل حزب النهضة في تونس مصدرها التنظيم الدولي للإخوان في لندن.



وأوضح"الخرباوي"، أن راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة تلقي تمويلات ضخمة من الخارج، لافتا إلي أن هذا الأمر أحدث خلافات ضخمة داخل الحزب حيث أن رفيق عبد السلام زوج نجلة "الغنوشي" أقام مؤتمر صحفي يتهم فيه الأخير بتعطيل الحياة السياسية في تونس.



وأشار إلي أنه يتوقع أن يتم القبض علي راشد الغنوشي خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن هذا الأمر يترتب عليه نشوب مواجهات دموية بين الشعب التونسي والإخوان.

