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ضبط ألف و 130 كيلو كوارع وكبده ومخ وطحال فاسدة بمنطقة دار الرماد بالفيوم

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 09:15 م
بوابة الفجر
الفيوم : ريهام على
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تمكنت حملة من إدارة الرقابة التموينية التابعة لمديرية التموين بالفيوم، برئاسة المهندس عوض الرديني، رئيس الرقابة وبمرافقة المهندس محمد أمبابي، مدير الرقابة ضبط ألف و130 كيلو كوارع وكبده ومخ وطحال ومصارين بمنطقة دار الرماد بالفيوم.

كانت قد وردت معلومات لرئيس الرقابة التموينية التموينية بقيام أحد الأشخاص بمنطقة دار الرماد داخل منزل تحت الإنشاء بتجميع كوارع وكبدة ومصارين منتهية الصلاحية وغير صالحة للأستخدام الأدمي بدائرة قسم أول الفيوم، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الغش التجاري.

حيث يقوم بحيازة كميات كبيرة من اللحوم والكبدة منتهية تاريخ الصلاحية الرؤس الماشية وفواكهه اللحوم والكوارع المحظور تداولها خارج المجمعات الأستهلاكية بقصد طرحها للبيع لجمهور المستهلكين.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المكان، وضبط كمية قدرها 1130 كيلو من اللحوم مجهولة المصدر، وتحرر المحضر جنح قسم أول الفيوم، وجار العرض على النيابة.

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