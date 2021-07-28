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اطلاق اسم الشهيد عقيد محمد فضل الله على مدرسة بالغربية (صور)

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 09:15 م
بوابة الفجر
أيمن يحيي
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شهدت اليوم إدارة غرب المحلة التعليمية، مراسم اطلاق اسم الشهيد عقيد أركان حرب محمد ابراهيم فضل الله شامة، على مدرسة صلاح الدين الرسمية للغات، تكريمًا لشهيد الكرامة والفداء، بحضور الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور احمد عطا، نائب محافظ الغربية، وأعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائبة سامية توفيق "زوجة الشهيد"، وأبنائه، والعقيد أيمن فكري، المستشار العسكري بالغربية، وناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ولفيف من قيادات التعليم بالمديرية والإدارة التعليمية، في جو من البهجة والاحتفال بإطلاق اسم الشهيد على مدرسة صلاح الدين الرسمية للغات، عرفانا بالتضحية وحفظًا للجميل.

يذكر أن مدرسة الشهيد عقيد أركان حرب محمد ابراهيم فضل الله شامة، صلاح الدين الرسمية للغات "سابقًا"، تتكون من 34 فصل دراسي من مرحلة رياض الأطفال إلى مرحلة الثانوي بقوة 2000 طالب تقريبًا.

وقد أعربت "زوجة الشهيد" عن سعادتها لإطلاق اسم الشهيد على تلك المدرسة في لمسة رائعة من المحافظة، تقديرًا وعرفانا ً بالتضحية والفداء.
اطلاق اسم الشهيد عقيد محمد فضل الله على مدرسة بالغربية (صور)
اطلاق اسم الشهيد عقيد محمد فضل الله على مدرسة بالغربية (صور)
اطلاق اسم الشهيد عقيد محمد فضل الله على مدرسة بالغربية (صور)
اطلاق اسم الشهيد عقيد محمد فضل الله على مدرسة بالغربية (صور)
اطلاق اسم الشهيد عقيد محمد فضل الله على مدرسة بالغربية (صور)
اطلاق اسم الشهيد عقيد محمد فضل الله على مدرسة بالغربية (صور)
اطلاق اسم الشهيد عقيد محمد فضل الله على مدرسة بالغربية (صور)
اطلاق اسم الشهيد عقيد محمد فضل الله على مدرسة بالغربية (صور)
اطلاق اسم الشهيد عقيد محمد فضل الله على مدرسة بالغربية (صور)
اطلاق اسم الشهيد عقيد محمد فضل الله على مدرسة بالغربية (صور)

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