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مسئول تقني بالصحة العالمية: نفخر بالتجربة المصرية للكشف عن فيروس سي

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 09:16 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أعرب أحمد صبري، مسئولي تقني لبرنامج الالتهاب الكبدي الوبائي قسم الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية، عن فخره بالتجربة المصرية للكشف عن فيروس سي وذلك بتفعيل البرنامج الصحي لعمل أكبر عدد من الكواشف للوصول إلى المصريين المصابين.

وقال "صبري" في حواره عبر تطبيق زووم مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء إن منظمة الصحة العالمية أشادت بالمبادرة المصرية للقضاء على فيروس سي باعتبارها أحد مبادرات تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن الدولة المصرية قامت بالعديد من إستراتيجيات التشخيص والعلاج من أجل القضاء على هذا المرض، موضحًا أن هناك خطة عمل واضحة منذ عام 2017 من أجل متابعة هذا المرض ولاسيما عند الأطفال، حيث وصلت 20 دولة إلى أقل من 1% للإصابة بفيروس سي بين الأطفال.

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