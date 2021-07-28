الخرباوي: الاخوان كاليهود.. يتعاملون بنفس الأسلوب

أكد المفكر السياسي والخبير في شئون الجماعات الإسلامية ثروت الخرباوي، أن الإخوان يتعاملون بنفس أسلوب اليهود حيث يعتقدون بأن لديهم القدرة علي السيطرة علي الحكام فسبق أن فعلوا هذا مع الرئيس الراحل جمال عبداالناصر وحينما كشف مخططاتهم إنقلبوا عليها، مشيرا إلي أنهم يفعلوا هذا الأمر حاليا مع الرئيس التونسي قيس سعيد.



وأضاف "الخرباوي"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع علي فضائية "ten"، أن الإخوان في تونس قاموا بتعطيل المحكمة الدستورية حتي يتمكنوا من السيطرة عليها، ولكن جاء الرئيس التونسي وأفسد مخططاتهم.



وطالب " الخرباوي"، الرأي العام في تونس بضرورة الوقوف خلف قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، حتي يتم التخلص من تنظيم الإخوان وتعود الحياة السياسية في تونس إلي طبيعتها.