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زراعة الفيوم استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالمراكز

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 09:26 م
بوابة الفجر
الفيوم : ريهام على
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أكد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات لازالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية.

أشار أنه لا تهاون مع المتعدين على الأرض الزراعية والعمل بكل حسم على استعادة حق الشعب، مشيرًا إلى أن أجهزة المحافظة تتعامل بكل حزم وقوة فى إزالة كافة أنواع التعديات على الأراضى الزراعية للحفاظ عليها، التي هي حق الأجيال الحالية والقادمة، وتحويل أصحابها للنيابة العسكرية ومصادرة معدات البناء.

خلال قام جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية بالتنسيق مع مديري الادارات الزراعية والوحدات المحلية وقوات الشرطه لتنفيذ قرارات الإزالة ومنع جميع التعديات.

وقامت الإدارة الزراعية بمركز يوسف الصديق بقيادة المهندس نبيل لملوم مدير الإدارة بالتنسيق مع المهندس كمال سلومة، رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق بتنفيذ إزالة تعدى على الأرض الزراعية بيوسف الصديق جمعية الرواشديه على مساحة قيراط أزاله فورية بحضور الاستاذ أحمد حميده رئيس الوحدة والمهندس شريف عبدالفضيل مدير الجمعية والمهندس عثمان علي رئيس قسم حماية الأراضي بالادارة بالتعاون مع قوات الشرطة.

كما قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود اسماعيل، مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب احمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم بتنفيذ ازاله التعديات الواقعة على الأرض الزراعية بناحية قرية البسيونيه على مساحة 5قيراط بحضور المهندس سيد احمد محمود، رئيس حماية الأراضي بالإدارة الزراعية والمهندس جمال عبدالحليم، حماية الأراضي والاستاذ محمد حسين رئيس الوحده المحلية بناحية قرية كفور النيل والاستاذ عبدالشافعي عبدالرحمن، رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية والمهندس صلاح الدين عبدالحليم، الادارة مدير الجمعية الزراعية بناحية قرية البسيونيه.

زراعة الفيوم استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالمراكز
زراعة الفيوم استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالمراكز
زراعة الفيوم استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالمراكز
زراعة الفيوم استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالمراكز
زراعة الفيوم استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالمراكز
زراعة الفيوم استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالمراكز
زراعة الفيوم استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالمراكز
زراعة الفيوم استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالمراكز
زراعة الفيوم استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالمراكز
زراعة الفيوم استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالمراكز
زراعة الفيوم استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالمراكز
زراعة الفيوم استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالمراكز

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