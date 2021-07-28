مشوار مصر في أولمبياد طوكيو حتي التأهل لربع النهائي لمقارعة البرازيل

تأهل منتخب مصر الأوليمبي بقيادة أحمد حجازي وزملائه لدور ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية؛ ويواجه منتخب الساجدين نظيره المنتخب البرازيلي، ضمن منافسات دور الـ 8 من دورة الألعاب الأولمبية المقامة بطوكيو .





وصعد الفراعنة لدور الـ8 من بطولة أولمبياد طوكيو بعد تحقيق الفوز على نظيره الاسترالي بهدفين نظيفين في ختام منافسات دور المجموعات بالبطولة.





وصعد منتخب الفراعنة الأوليمبي بعد تحقيقة المركز الثاني بالمجموعة الثالثة، برصيد 4 نقاط، متساويا مع نظيره الأرجنتيني، وضمن الصعود بفارق الأهداف حيث استطاع أن يسجل هدفين ويلتقي مرماه هدف واحد في دور المجموعات.





بينما تأهل المنتخب البرازيلي بعد تصدر مجموعته الرابعة برصيد 7 نقاط.





وفيما يلي يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" كشف حساب المنتخب المصري في أوليمبياد طوكيو 2021 قبل مواجهه المنتخب البرازيلي في دور ربع النهائي :-









افتتح المنتخب المصري مشواره في الأولمبياد بتعادل مثير أمام المنتخب الإسباني الذي يتواجد ضمن صفوفه 6 لاعبين ممن شاركوا في يورو 2020.





وسقط الفراعنة في فخ الخسارة بهدف مقابل لاشيء أمام منتخب الأرجنتين ضمن منافسات الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثالثة، ويعتبر هذا هو الهدف الوحيد الذي دخل شباك المنتخب المصري طوال مشواره في دور المجموعات.





واختتم منتخب مصر مواجهاته بالفوز على أستراليا بهدفين نظيفين من توقيع أحمد ياسر ريان وعمار حمدي، وهو الانتصار الذي جعل المنتخب يتأهل إلى ربع نهائي الأولمبياد لمواجهة راقصي السامبا.





وكان الفراعنة قد حققوا الفوز على البرازيل بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين ضمن استعداداتهم لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة بطوكيو.







