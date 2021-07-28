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موعد مباراة الأهلي وأسوان في الدوري المصري

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 09:28 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يحل النادي الأهلي ضيف ثقيل على فريق أسوان ضمن مباريات الجولة الـ 17 من مؤجلات مسابقة الدوري المصري الممتاز غدً الخميس فى لقاء قوي بين الفريقين.

وتقام مباراة الأهلي ضد أسوان مساء الخميس فى تمام السابعة مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد بتروسبورت فى لقاء قوي بين الفريقين، وتنقل المباراة على قنوات أون تايم سبورت.

وكان النادي الأهلي قد حقق فوز صعب على فريق الانتاج الحربي ضمن مباريات الدوري المصري اللقاء الماضي بثلاث أهداف مقابل هدفين فى لقاء قوي بين الفريقين.

ويحتل الأهلي المركز الثاني فى جدول مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 55 نقطة بينما أسوان فى المركز السادس عشر.

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