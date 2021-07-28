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نجم سيراميكا كليوباترا يتعرض لإصابة قوية

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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تعرض شريف دابو لاعب وسط سيراميكا كليوباترا لإصابة في الكاحل الأيسر، بعد ١٥ دقيقة من المباراة الودية التى خاضها الفريق مساء اليوم أمام طلائع الجيش والتى أنتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف واحد.

وقال الدكتور فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا كليوباترا، أن التشخيص المبدئي لإصابة دابو يشير إلى تعرضه لالتواء في الكاحل، يغيب على إثره من ١٤:١٠ يومًا . 

ويخضع "دابو" لآشعة من أجل الأطمئنان عليه، وتحديد توقيت عودته لصفوف سيراميكا كليوباترا، في المرحلة المقبلة. 

ويستعد فريق سيراميكا كليوباترا للعودة من جديد لمباريات الدوري الممتاز خلال الفترة القادمة، بخوض مباريات ودية استعدادا لمباراة الأهلي.

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