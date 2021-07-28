آخر تطورات انتقال جريليش إلى مانشستر سيتي

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه هناك تطورات جديدة بخصوص انتقال الإنجليزي جاك جريليش نجم أستون فيلا الإنجليزي إلى مانشستر سيتي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأفاد الصحفي البريطاني جاك غوغان بأن مانشستر سيتي واثق من التعاقد مع جريليش في الأسابيع القليلة المقبلة.





وأكد جاك غوغان أن المفاوضات مستمرة بين مانشستر سيتي وأستون فيلا علماً بأن أستون فيلا يرغب في الحصول على 100 مليون جنيه إسترليني مقابل التخلي عنه.



