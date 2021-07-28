بيراميدز يشيد بأداء الفراعنة في أولمبياد طوكيو

أشاد الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز بالأداء الرائع الذي قدمه المنتخب الوطني الأولمبي أمام أستراليا ونجاحه في الفوز بهدفين دون مقابل وحجز مكانه في الدور ربع النهائي من أولمبياد طوكيو رغم قوة المجموعة التي تواجد بها وصعوده إلى جانب المنتخب الإسباني، على حساب منتخبي الأرجنتين وأستراليا.





أشاد هاني سعيد بالروح القتالية العالية لجميع لاعبي المنتخب والأداء الرائع فنيا وخططيا داخل الملعب والالتزام الكامل بتعليمات الجهاز الفني ما كان له أكبر أثر في الفوز والعبور للدور الثاني من البطولة، وضرب موعد قوي مع البرازيل في ربع النهائي.





هاني سعيد أشاد بالمستوى الذي يقدمه ثلاثي فريق نادي بيراميدز في صفوف المنتخب الأولمبي، رمضان صبحي وأسامة جلال وإبراهيم عادل، موضحا أنه يدعم كل لاعبي المنتخب في المرحلة المقبلة ويثق كثيرا في قدرتهم على عبور عقبة الفريق البرازيلي حامل لقب الدورة الأولمبية والوصول لأبعد نقطة في طوكيو، ومشددا على ضرورة الوقوف صفا واحدا خلف جميع اللاعبين دون النظر للانتماءات أو الألوان التي تذوب جميعها في لون واحد هو علم مصر الذي يجمعنا كلنا تحت رايته.



