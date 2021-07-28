أحمد موسى: إثيوبيا مهددة بالمجاعة والمجازر بعد قطع الطرق مع جيبوتي (فيديو)









قال الإعلامي أحمد موسى، إن إثيوبيا تشهد مذابح بحق مئات المدنيين ترتكبها قوات آبي أحمد منذ نوفمبر الماضي.وأضاف موسى خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن المواطنين في إثيوبيا ردوا على جرائم آبي أحمد بقطع الطريق البري وخط السكك الحديدية الواصل بين جيبوتي وإثيوبيا الذي يصل منه السلع إلى أديس أبابا الذي يعرضها للاختناق، مؤكدا أن خطوط الاتصال أصبحت مقطوعة مع العالم الخارجي.وتابع أن استمرار قطع خطوط الاتصال قد يؤدي إلى حدوث مجاعة وارتكاب مجازر.