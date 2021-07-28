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عاجل.. إنارة منشأت الرعاية الصحية في المحافظات باللون الأزرق احتفالًا باليوم العالمي للالتهاب الكبدي الوبائي

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 09:41 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن إنارة عدد من المنشآت الصحية التابعة لها اليوم ببعض محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء)، وذلك باللون الأزرق تزامنًا مع الاحتفالات باليوم العالمي للالتهاب الكبدي الوبائي والذي يوافق 28 يوليو من كل عام.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن المنشآت التي تمت إنارتها اليوم باللون الأزرق، تشمل مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر، والمجمع الطبي بالإسماعيلية، وكذلك مجمع هيئات التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، ومستشفى شرم الشيخ الدولي بجنوب سيناء.

ولفتت الهيئة، إلى أن المبادرات الصحية الرئاسية، وأولها مبادرة (100 مليون صحة) للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غيرالسارية، كانت نقطة تحول للمنظومة الصحية في مصر بالكشف المبكر عن العديد من الأمراض وعلاجها والحد من انتشارها والوقاية منها، كما كانت نواة لتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد وتحقيقها إنجازات ملموسة على أرض الواقع بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمنتفعين بخدمات المنظومة في مختلف محافظات مصر سالفة الذِكر كأحد أهداف رؤية مصر 2030.

وأكدت الهيئة، انتشار الحملات التوعوية لها لتعزيز الوعي بأسباب وعوامل الخطورة المسببة للإصابة بالأمراض والفيروسات وأعراضها وكيفية الوقاية منها وتجنب مخاطرها أو مضاعفاتها، وذلك على صفحات الفيسبوك الرسمية لها على مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية والفرعية بالمحافظات، والتي لطالما كانت منصاتها وافية بالمعلومات والخدمات الطبية والعلاجية والتوعية بأهمية إجراء الفحوصات الطبية الشاملة والمتابعة الطبية الدورية التي تسهم في تحسين جودة الحياة الصحية للمصريين.
عاجل.. إنارة منشأت الرعاية الصحية في المحافظات باللون الأزرق احتفالًا باليوم العالمي للالتهاب الكبدي الوبائي
عاجل.. إنارة منشأت الرعاية الصحية في المحافظات باللون الأزرق احتفالًا باليوم العالمي للالتهاب الكبدي الوبائي
عاجل.. إنارة منشأت الرعاية الصحية في المحافظات باللون الأزرق احتفالًا باليوم العالمي للالتهاب الكبدي الوبائي
عاجل.. إنارة منشأت الرعاية الصحية في المحافظات باللون الأزرق احتفالًا باليوم العالمي للالتهاب الكبدي الوبائي
عاجل.. إنارة منشأت الرعاية الصحية في المحافظات باللون الأزرق احتفالًا باليوم العالمي للالتهاب الكبدي الوبائي
عاجل.. إنارة منشأت الرعاية الصحية في المحافظات باللون الأزرق احتفالًا باليوم العالمي للالتهاب الكبدي الوبائي

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