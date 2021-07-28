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"انهيار وعجز".. أحمد موسى يكشف تأثير 10 سنوات من حكم الإرهاب بتونس (فيديو)

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 09:49 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن تونس كانت تحكمها حركة النهضة الإخوانية منذ 10 سنوات، مضيفا أن تونس كادت أن تتعرض للانهيار الاقتصادي تحت حكم الإخوان.

ولفت موسى خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، إلى أن ديون تونس كانت في 2010 تبلغ 16 مليار دولار وصلت اليوم 36 مليار دولار، مؤكدا أن تونس تحت الإخوان شهدت ارتفاعا بمعدل التضخم والديون بالإضافة لوصول البطالة إلى 17% مع تراجع السياحة.

وأردف أن العجز المالي في تونس بلغ 11.5%، مضيفا أن تلك الأرقام دفعت الشعب التونسي للتخلص من هذه «العصابة الإخوانية» التي حيثما تواجدت دمرت الدول.

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