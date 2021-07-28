الإسكان تُعلن أسعار الوحدات السكنية ضمن مباردة "سكن لكل المصريين 2"

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن الصندوق كان ينتظر تفعيل مبادرة التمويل العقاري الجديدة والتي أطلقها الرئيس، وإطلاق البنك المركزي للشروط التفصيلية للمبادرة، لإطلاق "سكن لكل المصريين 2".



وأضافت "عبدالحميد"، خلال تصريحات صحفية، أن الصندوق ترجمة فورية لهذه المبادرة الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل، موضحة أنه سيقوم بطرح إعلان يوم الجمعة المقبل يضم عدد من الوحدات لمنخفي ومتوسطي الدخل، في عدد من المحافظات، وهذه الوحدات بينها وحدات جاهزة للتسليم الفوري لمنخفضي الدخل، ومحافظ دمياط فقط تضم وحدات جاهزة للتسليم الفوري لمتوسطي الدخل.



وأشارت إلى أن أسعار الوحدات تبدأ من 165 ألف جنيه وحتى 310 بالنسبة لمنخفضي الدخل، وبالنسبة لمتوسطي الدخل تبدأ من 470 وحتى 900 ألف جنيه، بتقسيط يصل لـ30 عاما، بفائدة 3%، لافتة إلى أنها تتوقع أن وحدات متوسطي الدخل سيكون عليها إقبالًا أكبر من المعتاد؛ نظرًا لأن قيمة القسط ستقل للغاية مع انخفاض الفائدة وإطالة مدة السداد.



وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن فتح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، باب الحجز لوحدات سكنية كاملة التشطيب، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سكن لكل المصريين 2" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك في ضوء طرح البنك المركزي المصري، لمبادرته الجديدة بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3 % لمدة 30 عامًا، والتي بدأ تطبيقها منذ يوم 13 يوليو 2021.



