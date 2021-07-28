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محامي طبيب المشاهير يكشف تفاصيل إلقاء القبض على موكله

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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علق أحمد سمير اللويزي، محامي طبيب المشاهير، على إلقاء القبض على موكله المتخصص في جراحات التجميل، من قبل أجهزة الأمن القبض، عقب إجرائه عددا من العمليات الجراحية التي تسببت في عدد من الأخطاء الطبية مؤخرا.

وقال "اللويزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، إنه موكله لا يجري عمليات داخل المركز الخاص به، والأمر يرجع لعدم وجود ترخيص للمركز.

وأشار إلى أن إدارة العلاج الحر، نوراء إلقاء القبض على موكله، بسبب أن العيادة بدون ترخيص، ولا يوجد أي تهم أخرى، وتم إخلاء سبيله بضمان مالي.

وأكد أحمد سمير اللويزي، محامي طبيب المشاهير، أن التهمة الوحيدة التي تم توجيهها للطبيب، هي أنه يدير عيادة بدون ترخيص.

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