أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، حامل لقب بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعاقده مع حارس مرمى فريق فولهام الإنجليزي، ماركوس بيتينيلي، في صفقة انتقال مجانية.



وانتهى عقد بيتينيلي مع فولهام بنهاية الموسم الماضي، حيث انضم إلى النادي الأزرق لمدة عامين.



من المرجح أن يصبح بيتينيلي بديلا جيدا للثنائي إدوارد ميندي وكيبا أريزابالاجا، حيث يأتي عوضا عن ويلي كاباييرو، الذي انتهى عقده مع تشيلسي هذا الصيف.



وأمضى بيتينيلي الموسم المنصرم مع فريق ميدلسبره، الذي انضم إليه على سبيل الإعارة، حيث شارك في 42 مباراة بدوري القسم الأول (تشامبيون شيب)، ليساهم في حصول الفريق على المركز العاشر بترتيب المسابقة.



وفي تصريحات لموقع ناديه الجديد الإلكتروني اليوم الأربعاء، تحدث بيتينيلي عن تشيلسي قائلاً "لقد كان دائماً نادياً خاصاً. أنا أعرف المنطقة جيداً، لذا كان حلمي أن أتقدم إلى هذا الفريق وقد حدث ذلك أخيراً".



وأضاف الحارس الإنجليزي "كانت هناك بعض المحادثات قبل بضع سنوات، عندما كنت أصغر سناً ولأي سبب لم يحدث ذلك ولكني هنا الآن".



وشدد بيتينيلي "أنا متحمس حقًا للمشاركة وأتطلع إلى محاولة إعطاء انطباع جيد ومساعدة الفريق بقدر ما أستطيع".



وبعدما توج بدوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه 1-0 في المباراة النهائية على مواطنه مانشستر سيتي هذا العام، يتطلع تشيلسي لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الغائب عن خزائنه في المواسم الأربعة الأخيرة.