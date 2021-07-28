Advertisements

الحائز على ٢٢ جوائز دولية تنويه خاص لفيلم بين بحرين في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 11:28 م
بوابة الفجر
منار داود
Advertisements
حصل الفيلم الروائي الطويل بين بحرين للمخرج أنس طلبة على تنويه خاص من لجنة التحكيم بمهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة الذي اختتم فعالياته الأسبوع الماضي، ليرفع الفيلم رصيده من الجوائز إلى ٢٢ جائزة دولية خلال مشاركاته في عدة مهرجات حول العالم.


مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة هو حدث سينمائي سنوي يُقام في بيروت، ويجمع صناع السينما ومحبي الأفلام من جميع أنحاء العالم. يهتم المهرجان بتناول قضايا المساواة بين الجنسين، كما يتطرق إلى أشكال العنف المنزلي ضد المرأة من خلال عدسات السينما.


وقبل ذلك كان بين بحرين قد حصد 21 جائزة دولية، هم ٦ جوائز من المهرجان القومي للسينما المصرية، كما فاز بجائزة أفضل أفيش من مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية، كما حصل على جائزتيّ أفضل إخراج لـأنس طلبة، وجائزة أفضل سيناريو من مهرجان تازة الدولي لسينما التنوع بالمغرب، وأفضل فيلم روائي، وجائزة الإنجاز الفني في السيناريو من مهرجان بروكلين السينمائي، وجائزتي نوت لأفضل فيلم يدعم قضايا المرأة، وأفضل إخراج المقدمة من نقابة المهن السينمائية وذلك في عرضه الأول بـمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.


شارك الفيلم في عدة مهرجانات عربية وعالمية منها مهرجان السجادة الحمراء بفلسطين، مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان بالأردن، مهرجان Religion today بإيطاليا، وفي الدنمارك ضمن مهرجان أرهوس للفيلم العربي، وفي ألمانيا ضمن مهرجان الفيلم العربي في توبنغن، ومهرجان موسترا دي فالنسيا بأسبانيا.
أحداث الفيلم تبدأ أثناء زيارة قصيرة تقوم بها زهرة لبلدتها في إحدى ضواحي القاهرة، تتعرض فيها ابنتها لحادث مأساوي، تسعى زهرة بعده لاستعادة حق ابنتها كما تصر على إكمال تعليمها وتنوير المجتمع من حولها، ويُسلط الفيلم الضوء على القضايا المجتمعية المختلفة التي تواجه النساء، خاصة في المناطق الريفية.


الفيلم من إخراج أنس طلبة وتأليف مريم نعوم وسيناريو وحوار أماني التونسي، وشارك في كتابة الحوار كريم الدليل، وبطولة فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جُبيل، محمود فارس، عارفة عبد الرسول ولبنى ونس، وإنتاج شركة أكسير، ومنتج منفذ عبد الرحمن الجرواني، وتتولى شركة MAD Solutions مهام الترويج والتوزيع في الوطن العربي. هو نتاج تعاون مشترك بين المجلس القومي للمرأة، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، شركة أكسير وشركاء التنمية وذلك إيمانًا منهم بدور السينما الهام في تغيير الثقافة السلبية تجاه المرأة في المجتمعات المختلفة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة لافجر الفجر الفني الفجر

أخبار تهمك

عاجل - آخر تطورات صفقة الأهلي من الدوري الإنجليزي

منذ ساعة

رسميا.. حركة ترقیات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي ضد أسوان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موعد مباراة مصر ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي يقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية الموسم المقبل

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يقرر استبعاد نجم الزمالك لنهاية الموسم

منذ ساعة و نصف

عاجل - حقيقة انقلاب موسيماني على نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - فلورنتينو بيريز يتخذ قرارًا ناريًا في ريال مدريد.. وعرض 7 لاعبين للبيع

منذ ساعة

عاجل.. إصابة كارثية تضرب نجم الأهلي السابق

منذ ساعتين و 41 دقيقة

قرار عاجل بشأن تأجيل الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- أول تعليق من شوقي غريب بعد الفوز على أستراليا والتأهل لربع نهائي الأولمبياد

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

قرار جديد من رئيس الوزراء بشأن أراضي البناء

منذ حوالي 6 ساعات

وضعا السم في العصير.. الأم وعشيقها يقتلان أطفالها الثلاثة بفرشوط

منذ يوم

موضوعات متعلقة

أماني التونسي تحصد جائزة أحسن سيناريو وأفضل فيلم بمهرجان المرأة بأسوان

عرض الفيلم الروائي "بين بحرين" في احتفالية للمجلس القومي للمرأة

مسك وبين بحرين ومباركة ولا أحد هناك في مهرجان ارهوس للفيلم العربي بالدنمارك

سينما الزمالك تعيد عرض فيلم "بين بحرين" يوم الثلاثاء

"بين بحرين" يفوز بأفضل أفيش من جمعية الفيلم للسينما المصرية

فيلم "بين بحرين" يجوب المحافظات احتفالا باليوم العالمي للمرأة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:54 م

عاجل.. إصابة كارثية تضرب نجم الأهلي السابق

عاجل.. كارتيرون يقرر استبعاد نجم الزمالك لنهاية الموسم

10:03 م

عاجل - فلورنتينو بيريز يتخذ قرارًا ناريًا في ريال مدريد.. وعرض 7 لاعبين للبيع

10:31 م

عاجل - حقيقة انقلاب موسيماني على نجم الأهلي

04:30 م

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي ضد أسوان

08:30 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان