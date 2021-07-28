هشام سليم مديرًا لأمن أسوان

واعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الحركة السنوية للتنقلات العامة لضباط وضابطات الشرطة، وشهدت الحركة مفاجآت لأول مرة، وأرسل قطاع شؤون الضباط تفاصيل حركة التنقلات إلى مديريات الأمن لتنفيذها.





وكما شهدت الحركة، الدفع بقيادات شابة لتولي مسؤولية حفظ الأمن، لتنفيذ السياسة الجديدة لوزارة الداخلية التي تعتمد على كوادر شبابية ذات خلفيات أمنية متطورة، ويتم الاعتماد على الحاصلين على دورات تكنولوجية، تدعيمًا لسياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة في قطاعاتها كافة.



