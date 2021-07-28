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هشام سليم مديرًا لأمن أسوان

الأربعاء 28/يوليو/2021 - 10:22 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قبل قليل، حركة تغييرات في قيادات مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.


شملت الحركة تعيين اللواء هشام سليم، مديرًا لأمن أسوان، خلفًا للواء عصام عثمان، والذي تم تعيينه مساعدًا للوزير لمنطقة جنوب الصعيد.

يذكر أن اللواء هشام سليم، شغل العديد من المناصب الهامة والقيادية منها مديرًا لإدارة التحريات بمباحث وزارة الداخلية وآخرها مديرًا للمباحث الجنائية بالقليوبية وذلك قبل توليه منصب مدير أمن أسوان.

واعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الحركة السنوية للتنقلات العامة لضباط وضابطات الشرطة، وشهدت الحركة مفاجآت لأول مرة، وأرسل قطاع شؤون الضباط تفاصيل حركة التنقلات إلى مديريات الأمن لتنفيذها.

وكما شهدت الحركة، الدفع بقيادات شابة لتولي مسؤولية حفظ الأمن، لتنفيذ السياسة الجديدة لوزارة الداخلية التي تعتمد على كوادر شبابية ذات خلفيات أمنية متطورة، ويتم الاعتماد على الحاصلين على دورات تكنولوجية، تدعيمًا لسياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة في قطاعاتها كافة.

وشملت الحركة ترقيات عدد من الدفعات، حيث ستتم ترقية الدفعة 1996 و1997 لرتبة عميد، ودفعة 2001 و2002 لرتبة عقيد، ودفعة 2006 لرتبة المقدم، ودفعة 2011 لرتبة الرائد ورتبة ودفعة 2017 لرتبة النقيب.

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