شاهد.. هيفاء وهبي تتالق بإطلالة ذهبية أنيقة

نشرت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيدوهات "إنستجرام"، ظهرت فيها "بسلوبتة" باللون الذهبي اللامع.







وأبهرت "وهبي" جمهورها بهذه الإطلالة، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، كما ارتدت حذاء ذو كعب عالي أحمر اللون.



وكتبت "وهبي" تعليقا على الصورة قائله: " الصمت ذهب".





والجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانه هيفاء وهبي أغنيه "لو كنت" بتعاونها مع الفنان أكرم حسني وهي من إخراج وكلمات وألحان حسام حسني، توزيع توما.