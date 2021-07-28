معتز عبد الفتاح يكشف الفارق بين أردوغان وأبو تريكة (فيديو)

أكد الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو أكبر المصدومين مما يحدث في تونس حاليا من تصدي الرئيس قيس سعيد لمحاولات جماعة الإخوان المتمثلة في حركة النهضة نحو "أخونة تونس".



وأضاف عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج "تحت الشمس" المذاع عبر قناة "الشمس": "الراجل أردوغان ده عمال دلوقتي ياكل في ضوافره.. مرسي اتخلع في مصر، السراج اختفى من ليبيا، البشير مبقاش موجود في السودان، والغنوشي بيحصلوا معاه كده في تونس، وكمان كان عايز بشار الأسد يمشي من سوريا ولسه قاعد".



وتابع، "أردوغان دلوقتي بيقول هو في إيه؟ ومفيش حاجة ماشية صح ليه؟ أنا من وجهة نظري أن أردوغان تكتيكيا شاطر، لكن استراتيجيا مش شاطر، مش زي مثلا أبو تريكة عندنا في الكرة، أبو تريكة كان يبني هجمة من الأول للآخر ويجيب جول كمان، وكذلك محمد صلاح دلوقتي، لكن في لعيبة تانية بتلعب تكتيكيا كويس، لكن متعرفش تجيب جول، هو ده أردوغان بالظبط".



واختتم، "أردوغان رغم أنه حاطط نفسه في مكانة الاستراتيجي الأكبر في المنطقة، لكنه مش شاطر تماما، وعشان كده الخيبة بتحصل لكل حلفائه في المنطقة".

